الأخيره

ضبط مخالفين لنظام البيئة بمنطقتي القصيم والحدود الشمالية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      29 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام في منطقتي القصيم والحدود الشمالية (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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