الرياضة صقر عطيف يعزز صفوف القادسية

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران إجراءات التعاقد مع المهاجم صقر عطيف؛ من أجل تعزيز هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويمتلك عطيف “31” عاما خبرات كبيرة تمكنه من إحداث نقلة نوعية في الهجوم القدساوي، حيث سبق له خوض أكثر من تجربة احترافية مع أندية دوري المحترفين السعودي؛ بدأها مع نادي الشباب موسم 2011-2012 ، قبل أن يرحل لخوض تجربة احترافية في القارة العجوز رفقة لوليتيانو البرتغالي في الفترة من 2012- 2014 ، قبل أن يعود للشباب مجددا. وفي موسم 2015 -2016 انتقل لفريق الوحدة، وفي الموسم التالي 2016-2017 انتقل لفريق التعاون، ولعب في الفترة من 2017 -2019 مع فريق الرائد، ثم رحل لفريق أحد في موسم 2019، وفي نفس الموسم انتقل لفريق الفتح ولعب معه حتى موسم 2021 ، وكانت آخر محطاته مع فريق الفيحاء.