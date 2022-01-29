بعد وصوله لطوكيو.. الأخضر يبدأ استعداده للقاء اليابان

متابعة- هاني البشر

وصلت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم السبت إلى مدينة “طوكيو” اليابانية، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب اليابان مساء يوم الثلاثاء القادم على “استاد سايتاما”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت جدة مساء يوم أمس الجمعة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

وقد أجرت بعثة “الأخضر” فور الوصول إلى مطار هانيدا الدولي فحص فايروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

من جهة أخرى، دشن المنتخب الوطني اليوم السبت تدريباته في مدينة “طوكيو” عاصمة اليابان بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واجتمع المسحل بلاعبي “الأخضر” قبل بداية الحصة التدريبية، أكد على أهمية وصعوبة المباراة القادمة أمام منتخب اليابان، كونها أمام منتخب منافس ويلعب على أرضه وبين جماهيره، ونوه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية التي تسبق المباراة.وأكد المسحل على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف المنشود. ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “رديف استاد سايتاما”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” الذي أكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة. من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً على “رديف استاد سايتاما”.