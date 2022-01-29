الرياضة القادسية يتعاقد مع المغربي ” موحا “

الدمام- حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران إجراءات التوقيع رسمياً مع الجناح المغربي محمد غرس الله الملقب بـ”موحا”، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بشراء المدة المتبقية في عقده مع الحزم. ويجيد غرس الله البالغ من العمر 28 عاما اللعب في مركز الهجوم. وبدأ اللاعب “موحا” مسيرته الاحترافية مع نادي هويتور تاجار الاسباني قبل أن ينتقل في موسم 2013-2014 إلى الدوري الأوكراني مع نادي أولمبيك دونستك، قبل أن يعار في موسم 2016-2017 لنادي خيمنستيك الاسباني لمدة موسم. بعد ذلك انتقل في موسم 2017-2018 لنادي براتيسلافا بطل الدوري السلوفاكي وحقق معه ستة ألقاب كان آخرها الدوري والكأس الموسم الماضي.

و سبق لـ”موحا”، أن حمل ألوان المنتخب المغربي الأولمبي عام 2014في مباراة أمام المنتخب المصري.