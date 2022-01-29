الرياضة الفتح يواجه الهلال ودياً في الرياص

الدمام- حمودالزهراني

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهة ودية أمام فريق الهلال غداً الأحد بالرياض، في إطار برنامج الفريقين لفترة التوقف التي تشهدها منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركة منتخبنا السعودي في تصفيات كأس العالم 2022م. من جهه أخرى، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عصر اليوم السبت إلى مدينة الرياض عن طريق البر بعد أداء التدريبات مباشرة، استعداداً للقاء الهلال وديا. وقد أدى الفريق تدريبه قبل المغادرة على ملعب النادي الرديف حيث ركز المدير الفني جورجوس دونيس على الجوانب التكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب.

إلى ذلك يواصل الثنائي فهد الحربي ومنذر النخلي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.