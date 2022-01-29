الطماطم تخفض مخاطر السكتة الدماغية بنسبة 55%

البلاد : وكالات

توصل باحثون إلى أن النظام الغذائي الغني بالطماطم يمكنه خفض مخاطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة كبيرة تصل إلى 55%.

ويمكن تجنب أغلب السكتة الدماغية التي تحدث عند انقطاع إمداد الدماغ بالدم، بفضل التركيزات العالية من مركب الليكوبين في الطماطم، بحسب نتائج دراسة نشرتها مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

ولاحظت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بمركب الليكوبين، وهو مركب طبيعي مضاد للأكسدة يتواجد بكثرة في الفواكه والخضراوات الحمراء، يرتبط بالحفاظ على ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول، وهما من أبرز عوامل الإصابة بالسكتة الدماغية.

كما وجدت الدراسة أن المركب المتوفر في الطماطم يخفض مخاطر الالتهابات وتراكم الصفائح الدموية ويقلل من فرص تكون جلطات الدم.

ويقول مؤلف الدراسة، جون كاربي، الباحث في جامعة شرق فنلندا، إن «هذه الدراسة تضيف دليلاً على أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية».

وشملت الدراسة متابعة 1031 رجلاً من فنلندا تراوح أعمارهم بين 46 و65 عاماً، وخضوعهم لمراقبة صحية شملت مراجعة مستويات الليكوبين لديهم لنحو 15 عاماً.