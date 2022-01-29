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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      29 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وشددت على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وجددت الخارجية وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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