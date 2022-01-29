البرلمان العربي: قصف مطار بغداد تهديد لاستقرار العراق ومقدرات شعبه

البلاد : متابعات

أدان البرلمان العربي استهداف الجناح المدني لمطار بغداد بقصف صاروخي، ما أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات.

وحذّر البرلمان – في بيان له اليوم- من خطورة هذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية للعراق، كونه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية، ويقوّض فرص عودة الأمن والاستقرار بها.

وعدَّ البرلمان ،استهداف مطار بغداد مؤشرًا خطيرًا ينم عن تصاعد العمليات الإرهابية بما يضرّ بحركة الطيران والمسافرين، ويعرض حياة المدنيين والأبرياء للخطر، ويمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه.

ودعا البرلمان العربي الأطراف العراقية إلى التضامن والوقوف صفًّا واحداً في مواجهة الإرهاب.