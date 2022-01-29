الدولية

البرلمان العربي: قصف مطار بغداد تهديد لاستقرار العراق ومقدرات شعبه

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      29 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أدان البرلمان العربي استهداف الجناح المدني لمطار بغداد بقصف صاروخي، ما أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات.

وحذّر البرلمان – في بيان له اليوم- من خطورة هذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية للعراق، كونه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية، ويقوّض فرص عودة الأمن والاستقرار بها.

وعدَّ البرلمان ،استهداف مطار بغداد مؤشرًا خطيرًا ينم عن تصاعد العمليات الإرهابية بما يضرّ بحركة الطيران والمسافرين، ويعرض حياة المدنيين والأبرياء للخطر، ويمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه.

ودعا البرلمان العربي الأطراف العراقية إلى التضامن والوقوف صفًّا واحداً في مواجهة الإرهاب.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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