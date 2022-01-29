أستراليا تخصص 50 مليون دولار إضافية لحماية الكوالا

البلاد : وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم (السبت) عن تخصيص 50 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار أمريكي) إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لحماية مواطن حيوانات الكوالا والحد من انخفاض أعداد هذا النوع المعرض للخطر.

وتقلصت مواطن هذه الحيوانات الأسترالية نتيجة حرائق الغابات والأمراض وحركة المركبات، وانخفضت أعدادها في البرية من حوالي 330 ألفا إلى 100 ألف على الأكثر.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان بحسب “رويترز” “الكوالا أحد رموز أستراليا المحببة وأكثرها شهرة… ونحن ملتزمون بحمايته لأجيال قادمة”.

وترفع المخصصات الجديدة إنفاق الحكومة في الحفاظ على حيوانات الكوالا لأكثر من 74 مليون دولار أسترالي منذ عام 2019 وستخصص لتحسين الموائل ودراسة التكاثر والأعداد والأبحاث المعنية بصحة هذا الحيوان.

وانتشر كذلك بين حيوانات الكوالا مرض الكلاميديا أو المتدثرة، ويصاب به البشر أيضا. وتأثر بالمرض نصف الحيوانات في بعض المناطق.

وأظهرت دراسة تكفل بها الصندوق العالمي للطبيعة أن أكثر من 60 ألفا من حيوانات الكوالا إما نفقت أو أصيبت أو تضررت بشكل أو آخر بحرائق الغابات عامي 2019 و2020.