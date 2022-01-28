الفن يعقوب الفرحان وإلهام علي يحصدان جائزة أفضل ممثل وممثلة في JOY awards

حصد كل من الفنان يعقوب الفرحان والفنانة الهام علي جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز ، وقد أقيم حفل توزيع الجوائز على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم ، وتعد جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب. وتقد الجوائز الهيئة العامة للترفيه في المملكة تحت مظلة “موسم الرياض” في حفل ضخم يشارك فيه كوكبة من نجوم العالم العربي في الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه ونخبة من المدعوين في هذا القطاع ، بجانب نخبة من أهل الصحافة والإعلام.