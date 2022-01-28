مي عمر تتألق بفستان مخملي فخم ..وتحضر مفاجأة في رمضان!

كشفت الفنانة المصرية مي عمر أنها تحضر لمفاجأة كبيرة لجمهورها في شهر رمضان القادم، ولكنها لم تفصح عن أي تفاصيل .
ولفتت مي عمر الأنظار بفستانها الفخم الأنيق في حفل توزيع Joy Awards الذي أقيم مساء الخميس 27 يناير الجاري.
كما تستعد مي عمر لتصوير فيلم “بنات رزق” الذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد فيه دور نصابة.
وفيلم “بنات رزق” سيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وتدور أحداثه في قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.
أقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards يوم الخميس 27 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك للاحتفاء بصناعة الترفيه في العالم العربي، وبحضور أبرز النجوم العرب والعالميين.