الفن

عبد المجيد عبد الله يعود للحفلات الغنائية

فرناس حفظيaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      28 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف المطرب عبد المجيد عبد الله خلال لقائه مع روتانا أن فكرة المشاركة في الحفلات كانت موجودة لديه ولم يكن بحاجة لإقناعه، موضحا أن “ما عطله عن الحفلات هو ظروفه الصحية وإصابته بمرض المانير، وهي ظروف لها علاقة بالتوازن، ما كان يؤثر على تركيزه بشكل كبير، وهو ما منعه من المشاركة في الحفلات، وعاد إلى إحياء الحفلات لأن هذه الفرصة أتت”، متمنيا أنها تكون “بدابة لعودته”.

وقد نشر الفنان عبد المجيد عبدلله عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر حفلته المُقبلة، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر عبد المجيد عبدالله أن يحيي حفلا غنائيا ساهر له ليلة 28 يناير الجاري، ويحيي ليلة ثانية يوم 29 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحفل تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورعاية الهيئة العامة للترفيه.

vernas hefzy

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