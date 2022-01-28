دموع إيمي ودنيا سمير غانم أثناء تكريم والديهما في JOY awards

قدم حفل JOY AWARDS تكريما خاصا للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز عن مشوارهم الفني ، وقد تم عرض فيديو تكريمي لهم ، ولم تتمالك النجمتين إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما عند مشاهدته.
وفور انتهاء الفيديو تقدم معالي المستشار تركي آل شيخ لتقديم الجائزة لهم، وقدمت الشقيقتان الشكر له وللجمهور الذي ساندهم في هذه الأزمة .
ويقام حفل توزيع جوائز JOY AWARD في مدينة الرياض ، وهو ضمن فعاليا موسم الرياض ، وذلك للاحتفاء بصناعة الترفيه في العالم العربي وبحضور أبرز النجوم العرب والعالميين، ومن خلال الحفل يتم تكريم ومنح الجوائز للنجوم في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والرياضة والمؤثرين الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي.