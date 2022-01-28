بشرى لمستخدمي الماسنجر حول العالم.. ميزة جديدة لمكافحة الـ “سكرين شوت”

يعاني الملايين من مستخدمي الماسنجر من حرج وخوف من التقاط الطرف الآخر للرسائل بينهم عبر “سكرين شوت”، لاستخدامها لاحقا لأغراض أخرى.

ويبدو أن الأمر كان بحاجة للتنبيه ما جعل شركة «ميتا»، تعمل على زيادة صعوبة التقاط «سكرين شوت» لمحادثة مشفرة على منصة «ماسنجر».

لذا تطور نظام إشعارات جديد، يعتبر جزء من جهد أوسع لتعزيز وظيفة التشفير من طرف إلى طرف في التطبيق.

وسينبه هذا المستخدم إذا حاول شخص ما، التقاط لقطة شاشة للمحادثة.

الميزة الجديدة لا تمنع الأشخاص من التقاط لقطة شاشة للمحادثات.

لكنها تسبب ظهور نص صغير في الجزء السفلي من الدردشة، تقول «أخذ المستخدم لقطة شاشة»، بحسب موقع «جيزمودو» التقني.

هذه الميزة موجودة بالفعل في وضع «ماسنجر» الخفي، الذي صدر في عام 2019.

لكن يمكن استخدامها الآن في الدردشات المشفرة أيضًا.

وهي خطوة تقول «ميتا»، إنها تهدف إلى جعل مستخدمي الرسائل المشفرة يشعرون بأمان أكبر.

مميزات جديدة قادمة من «ميتا»

تنبيه الإشعارات، أحد الميزات الجديدة العديدة التي أعلنت عنها شركة «ميتا».

وتستهدف على وجه التحديد وظائف «ماسنجر» ذات التشفير التام (E2E).

وبالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة، سيدعم التطبيق قريبًا دعم عدد من الميزات الأخرى التي سُعلن عنها تباعا.

صعوبات واجهت «ميتا» لتنفيذ سياسة تشفير الرسائل

خبراء الخصوصية والأشخاص المؤيدين لتشفير الرسائل، كافحوا لفترة طويلة، لإثبات أن جعل التشفير هو الإعداد الافتراضي عبر الأنظمة الأساسية.

من شأنه تحسين خصوصية المستخدم في جميع المجالات.

لكن واجهت «ميتا» عددًا من التحديات على هذا الصعيد.

إذ قالت بعض المجموعات المعارضة لتوسيع التشفير، بأن القيام بذلك يمكن أن يعيق الجهود المبذولة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.

وتتبع النشاط الإجرامي المفترض عبر الإنترنت بشكل عام.