النصر يستهدف بيبي رينا لتدعم مركز الحراسة

وجّه نادي النصر اهتمامه ناحية حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي بيبي رينا بحسب تقرير من موقع “كالتشيو ميركاتو” المختص في أخبار الانتقالات.

وذكر “كالتشيو ميركاتو” أن النصر أبدى اهتمامًا ملحوظًا بضم بيبي رينا (39 عامًا) الحارس السابق لأندية برشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ وفياريال ونابولي وميلان.

الحارس الإسباني المخضرم بدأ الموسم الحالي 2021-2022 بقوة ولعب أساسيًا في الأسابيع الأولى، قبل أن يفقد مكانه لصالح الحارس الألباني ستراكوشا.

يمكن لنادي النصر التعاقد مع بيبي رينا بالمجان هذا الشتاء، بالنظر إلى انتهاء عقده مع لاتسيو الصيف المقبل، ومع ذلك يمتلك بندًا يتيح له التجديد لعام إضافي.