الصين تتعاون مع روسيا في استكشاف القمر

بكين : د ب أ

أكد مسؤولون بوكالة الفضاء الصينية، اليوم الجمعة، أن بلادهم سوف توقع اتفاقا مع روسيا لبناء محطة بحثية على سطح القمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وو يانهوا، نائب مدير الهيئة الوطنية للفضاء في الصين، قوله إن البلدين يهدفان إلى استكمال انشاءات البنية التحتية الأساسية للمحطة القمرية بحلول عام 2035.

وأضاف وو في مؤتمر صحفي في بكين، اليوم الجمعة، أن البنية التحتية الأساسية تتضمن أنظمة للطاقة والاتصالات والحفاظ على الحياة.

وذكر ليو جيتشونج، مدير مركز استكشاف القمر والهندسة الفضائية التابع لهيئة الفضاء الصينية، أن الصين وروسيا اتفقتا أيضا على التعاون من أجل إطلاق بحثة قمرية روبوتية بحلول عام 2025.

ويعتبر هذا الإعلان آخر المؤشرات على التعاون الوثيق بين البلدين، كما أنه من المتوقع أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرز زعماء العالم الذين سوف يحضرون مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ فعالياتها في الصين الأسبوع المقبل.