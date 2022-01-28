المحليات

استمرار مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 17”

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      28 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تستمر بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “ مرجان 17 “ بين القوات البحرية الملكية السعودية و القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر .

وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية و اقتحام المباني و استطلاع الشواطىء والجزر ، و المناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر ، وإقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية .

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة.

وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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