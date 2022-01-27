موجة باردة على عدة مناطق والثلوج تغطي جبل اللوز

البلاد ـ ياسر بن يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها انخفاض درجات الحرارة، بدءًا من اليوم الأربعاء. وأشار مركز الأرصاد، في تقرير صادر عنه، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة من اليوم على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة)، لتكون درجات الحرارة الصغرى (ما بين -تحت الصفر إلى صفر م) ويزداد التبريد من يوم غد الخميس إلى السبت لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين – 4 إلى – تحت الصفر). ويتوقع أن يمتد تأثير الانخفاض في درجات الحرارة يومي بعد غد الجمعة والسبت ليشمل منطقة (القصيم) والأجزاء الشمالية لمنطقتي (الشرقية والرياض) لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين إلى 6 م). من جانبه توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم جازان في عسير والباحة اعتبارا من اليوم الأربعاء . وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة مع فرصة هطول ثلوج على مرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من المملكة. كما أوضح الباحث في الطقس، أن تلك الأمطار من المتوقع أن يعقبها موجة برد ورياح مغبرة شبه قوية؛ لافتًا إلى أن بدايتها ستكون من الشمالية من مساء اليوم الأربعاء ثم في الوسطى والغربية من يوم غد الخميس وكذلك في الشرقية.

وأكد الحصيني أن هذه الموجة ستستمر 3 أيام حتى تعود الحرارة؛ وتكون ذروتها نهاية الأسبوع حتى بداية الأسبوع القادم.

وإستطرد بقوله أما اما الأسبوع القادم سوف يكون النجم الثاني من نجوم الشبط وهو البلدة الطالع الخامس من طوالع الشتاء بدايته من يوم غد الجمعة ـ ومدته 13 يوماً وطالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة أوله محرق وآخره مورق وتستمر زيادة النهار ونقصان الليل ،افضل وقت لزراعة البرسيم ، يزرع فيه البطيخ والقطن و ينقل في أخره افراخ النخيل.