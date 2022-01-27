“ليالي الفوتوغرافيين” الشتوية تتواصل في أبها

أبها ـ البلاد

شهدت فعاليات “ليالي الفوتوغرافيين” الشتوية التي تنظمها حاليا جمعية الثقافة والفنون بمقرها بأبها إقبالا من المهتمين والمهتمات في مجالات الفنون.وانطلقت الفعاليات مؤخرا بورشة لتصوير الطبيعة وأخرى لتصوير حياة الناس، واختتمت يومها الأول بورشة عن تصوير الأطعمة، وفي ثاني أيام الليالي عُقدت جلسة نقدية للأعمال الفوتوغرافية عرّفت الحضور بنقاط القوة والضعف في بعض اللقطات الفوتوغرافية، إضافة لورشة عن تصوير المجوهرات، ونُفّذت جميعها في أستديو الجمعية، كما ضمّت الفعاليات معرض (بُعد) للفوتوغرافي عبدالوهاب الألمعي.

وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن الليالي تهدف لجمع المواهب والخبرات مع بعضها البعض لتبادل التجارب وتطوير المهارات بكل ما يعود بالنفع للزوار والمشاركين.