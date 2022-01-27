الرياضة لتحديد المراكز بآسيوية اليد.. الإمارات تواجه عمان والأردن تلتقي هونغ كونغ

الدمام- حمودالزهراني

تتحدد يوم غدٍ الجمعة المراكز من 9-16 ضمن منافسات البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد، بإقامة أربع مواجهات على صالة وزارة الرياضة بالدمام. في اللقاء الأول يلتقي منتخبا الهند وأستراليا لتحديد المركز السادس عشر عند الساعة الثانية ظهراً، ويلعب منتخبا سنغافورة أمام فيتنام عند الساعة الرابعة عصراً للمنافسة على المركزين الثالث عشر والرابع عشر، ويلتقي منتخب الأردن بهونغ كونغ في تمام الساعة السادسة مساء للمنافسة على المركزين الحادي عشر والثاني عشر. فيما تختتم منافسات هذا الدور لتحديد المركز التاسع والعاشر بمواجهة خليجية تجمع بين منتخبي عمان والإمارات عند الساعة الثامنة مساءً. يشار إلى أن البطولة تتواصل عصر السبت بإقامة منافسات الدور نصف نهائي لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية بمواجهة تجمع السعودية بالبحرين، فيما يواجه منتخب قطر منافسه إيران.