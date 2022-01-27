ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض : البلاد

شهدت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال شهر نوفمبر 2021م، ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 1.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن مجموعة الثقافة والترفيه، شهدت ارتفاعًا بنسبة 8.3%، ومجموعة النقل 8.2%، ومجموعة التعليم 3.8%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 2.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.4%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.3%، ومجموعة الاتصالات 1.2%، ومجموعة التبغ 0.3%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة السكن بنسبة -1.6%، ومجموعة الملابس والأحذية -0.1%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وبينت أنه فيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسة في التضخم الخليجي العام في شهر نوفمبر 2021م، فقد أسهمت مجموعة النقل بنسبة 1.1 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 1.9%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الأثاث ومجموعة الاتصالات ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل أسهمت مجموعة السكن بمساهمة سالبة بلغت -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

أما من حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2021م، فقد أسهمت المملكة بما نسبته 0.7 نقطة مئوية، والإمارات بنسبة 0.4 نقطة مئوية، بينما أسهمت بقية الدول الأعضاء بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس، شهدت ارتفاعًا طفيفًا في مستوى أسعارها بنسبة 0.3% في شهر نوفمبر 2021م مقارنة مع الشهر السابق، ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا: مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%، ومجوعة السلع والخدمات المتنوعة 1.2%، ومجموعة النقل 0.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.1%، في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة الأثاث بنسبة -0.2%، بينما استقرت أسعار باقي المجموعات عند مستوياتها السابقة.