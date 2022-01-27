أم القرى تنظم مؤتمرا دوليا بعنوان “مكة في قلب العلوم”

مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

تنظّم جامعة أم القرى في السابع من رجب القادم المؤتمر الدولي الأول “مكَّة في قلبٍ العُلُوم” ، برعاية معالي وزير التَّعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومشاركة عدد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية من داخل المملكة وخارجها.

وأكد رئيس جامعة أُمِّ القرى ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن الفعالية تشكل حراكًا علميًّا مهما يتماشى مع رسالة الجامعة خاصة أن مكَّة المكرَّمة بمثابة منارة علميَّة تستقطب الباحثين في شتى المجالات حول كل ما يتعلق بقدسيَّة المكان وتاريخه الإسلامي وجغرافيته وآثاره العمرانية لتثري النتاج العلمي المتخصِّص حولها ، ولتوثيق جهود المملكة في تطويرها وتحسين الخدمات المقدَّمة لضيوفها من الحجاج والمعتمرين والسياح ورواد الأعمال.

ويهدف المؤتمر لأن يكون منصة تجمع الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات الأكاديمية ومن مختلف دول العالم، ليشكل نقطة تقاطع للبحوث العلمية والدراسات المتخصصة في العالم عن مكَّة المكرَّمة، وترسيخ دور مكَّة المكرمة الديني والحضاري والعلمي والثقافي والاجتماعي.

يذكر أن اللجنة العلميَّة للمؤتمر استقبلت 220 مشاركة، قُبِل منها 102 في خمسة محاور رئيسة: أوّلها: مكَّة في العلوم الشَّرعيَّة؛ ممثلة في القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والشريعة والقضاء والأنظمة وثانيها: مكَّة في اللغة والأدب؛ ممثلة في اللغويَّات والأدب والتَّرجمة وثالثها: مكَّة في العلوم الاجتماعيَّة؛ ويشمل: التاريخ، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، والإعلام ورابعها: الهويَّة المكِّيَّة في العمران والتَّصاميم؛ وتتفرَّع منها: الهندسة المعماريَّة، والتَّخطيط الحضري، والتَّصاميم والفنون وخامسها: مكَّة في العلوم الأخرى؛ ويشمل: علوم الحاسب والتَّقنية، والعلوم الصِّحيَّة والتَّطبيقيَّة، والضِّيافة، والسِّياحة، والعلوم الإداريَّة، والاقتصاديَّة، والعلوم النَّفسيَّة والتَّربويَّة.