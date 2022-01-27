أمانة جدة تضبط موقع لكبس وتدوير الكراتين المستعملة

جدة : البلاد

أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية عن ضبط موقع بحي “الجامعة” استغله مخالفون لتدوير الصناديق والعلب الكرتونيّة حيث جرى مصادرة أكثر من طن من المضبوطات بمساندة ودعم من بلدية الجامعة يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعقب مصادر التشوه البصري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية حيث تمكنت الفرق الميدانية من مداهمة أحد المواقع المخالفة والذي استخدم لجمع المخلفات الورقية بهدف إعادة تدويرها مشيراً إلى الأمانة داهمت الموقع حيث تم ضبط كمية كبيرة من “الكراتين” وآلات الكبس وعدد من العمالة المخالفة.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.