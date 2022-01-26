مصنع لتجميع سيارات الركاب بالجبيل الصناعية

الدمام– جمود الزهراني

وضع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. احمد بن زيد آل حسين صباح أليوم. الأربعاء حجر الأساس لمصنع سنام لتجميع سيارات الركاب والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لتجميع سيارات الركاب تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية في منطقة البلاسكيم وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة سنام م.محمد بن عبدالعزيز التويجري والرئيس التنفيذي لشركة سانغ يونغ السيد تشانغ ون كيم .

حيث اكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل. د. احمد بن زيد آل حسين على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عالي على الاقتصاد الوطني والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سنام د.فهد بن سليمان الدهيش أن اليوم هو بداية أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى ١٥٪ وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي والتي ستصل فيما نسبته من٣٠٪ إلى ٤٠٪ وفي بداية انطلاقة المشروع سيتم توطين 50٪ من الوظائف كمرحلة أولى وأضاف الدهيش أنه تبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشروع 300 مليون ريال .

وأضاف السيد تشانغ ون كيم الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ أنهم يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام،كما تحدث السيد/كيم عن انطلاقة الشركة التي تلامس ٦٨ عام منذ الانطلاق عام ١٩٥٤م

وهذا وقد شهد حفل وضع حجر الأساس توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية .