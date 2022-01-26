مشروع متكامل لتوطين تكنولوجيا الأدوية

جدة – البلاد

وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة ، لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وأوضحت عبر “تويتر” أن الاتفاق يهدف إلى “إنشاء مشروع متكامل لتوطين التصنيع ونقل المعرفة ونقل تكنولوجيا قطاع الأدوية والرعاية الصحية إلى المملكة والمساهمة في جعل السعودية مركزا إقليميا لأبحاث الرعاية الصحية الذاتية”.

وفي أبريل من العام الماضي، ذكر تقرير أصدرته ” كي بي إم جي” أن الخطوات الكبيرة التي يخطوها قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ستحدث تغييرات في النظام الصحيّ بأكمله نحو وضعٍ أفضل لزيادة الكفاءة والجودة، وذلك عبر اتّباع نظام إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، والذي بدوره يدعم تحول وزارة الصحة، من كونها مقدما ومزوِّدا للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية ورقابية في الغالب.

من جهتها تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، إضافة إلى العمل على جعل المملكة مركزًا لهذه الصناعات المهمة التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال.

وتعمل الوزارة من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، منوها إلى أن الوزارة ستتولى القيام بوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتعد المملكة الأكبر في المنطقة في حجم الاستثمار بالقطاع الدوائي ، حيث يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، ويتجاوز عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنوياً، وصادرات تتجاوز 1.5 مليار ريال.