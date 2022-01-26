ما هي مسببات الصداع النصفي

لا يزال السبب الدقيق وراء الإصابة بالصداع النصفي غير مفهوم تمامًا

ومع ذلك ، فإن الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية يعرفون أن العديد من العوامل يمكن أن تسبب الصداع النصفي

تشمل مسببات الصداع النصفي المحتملة ما يلي:

ضغط عصبى

قلة النوم أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

الجوع أو الجفاف

الأطعمة

المضافات

الكحول

الكافيين

الإفراط في استخدام الأدوية

الروائح

الأضواء والأصوات

طقس

الهرمونات الأنثوية

النشاط البدني

من الضروري عدم الإفراط في استخدام أي علاج بوصفة طبية للصداع النصفي أو إساءة استخدامه

يمكن أن يؤدي سوء استخدام الأدوية إلى زيادة نوبات الصداع النصفي وأعراض الصداع النصفي المزمنة .

ضغط عصبى

يمكن أن تؤدي الزيادة أو النقص الهائل في الإجهاد البدني أو النفسي إلى حدوث الصداع النصفي.

وجد باحثون أن غالبية المصابين بالصداع النصفي أفادوا أن هجماتهم مرتبطة بالتوتر.

أفاد باحثون آخرون أن ما بين 50 و 80 في المائة من المصابين بالصداع النصفي يقولون إن التوتر يتسبب في صداعهم

عانى بعض الأشخاص من الصداع النصفي في أعقاب حدث مرهق ، بينما تعرض آخرون لهجوم جديد في خضم حدث مرهق.

قلة النوم أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

اضطراب النوم أحد أكثر العوامل شيوعًا مرتبطة بالصداع النصفي غالبًا ما يُشار إلى النوم غير الكافي على أنه سبب نوبات الصداع النصفي الحادة

يُشار أيضًا إلى أن النوم المفرط هو أحد المحفزات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر.

يمكن أيضًا ربط اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والتغييرات في جدول عملك بظهور الصداع النصفي

الأرق هو اضطراب النوم الأكثر شيوعًا المرتبط بالصداع النصفي المزمن

الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن وكذلك الأرق معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالقلق أو الاكتئاب .

تشترك هذه الحالات في شيء واحد: اضطراب النوم ومع ذلك ، أفاد الكثير من الناس أن النوم غالبًا ما يخفف من الصداع النصفي.

الجوع أو الجفاف

من الجيد أن يتجنب الأشخاص المصابون بالصداع النصفي تخطي وجبات الطعام

تظهر الأبحاث باستمرار أن تخطي الوجبات مرتبط في كثير من الأحيان بظهور الصداع النصفي

يبقى غير مؤكد كيف يحدث هذا من المحتمل أن يكون مرتبطًا بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

كما تم اقتراح الجفاف كسبب محتمل للصداع النصفي تم ربط عدم شرب كمية كافية من الماء بظهور الصداع .

كشفت دراسة استقصائية صغيرة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن ” تناول السوائل غير الكافية ” كان مرتبطًا ببدء الصداع في حوالي 40 بالمائة من المستجيبين.

أغذية

كثيرًا ما يتم الإبلاغ عن بعض الأطعمة أو قلة الطعام ( الصيام ) كمحفزات محتملة لنوبة الصداع النصفي

يقول 12٪ إلى 60٪ من الناس أن بعض الأطعمة تسبب الصداع النصفي.

وجدت دراسة أن معظم المصابين بالصداع النصفي ذكروا أن لديهم مسببًا واحدًا على الأقل

كان النظام الغذائي أحد أكثر المثيرات التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر

كان الصيام هو المحفز الأكثر شيوعًا المرتبط بالنظام الغذائي الذي تم الإبلاغ عنه.

الكحول والشوكولاتة والكافيين هي المواد الأكثر شيوعًا المرتبطة بنوبة الصداع النصفي.

تشمل الأطعمة الأخرى المرتبطة كثيرًا بالصداع النصفي ما يلي:

جبنه

السلامي

الأطعمة المخمرة والمعالجة والمخللة والتي تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية التيرامين

المضافات الغذائية

قد يحدث الصداع النصفي عن طريق المُحلي الصناعي الأسبارتام ومحسن النكهة الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) .

أسفرت تجارب الأسبارتام عن نتائج متضاربة تظل مسألة الآثار المحتملة له بين الأشخاص المصابين بالصداع النصفي دون حل

تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب السريري قد يعانون من تفاقم الأعراض بعد تناول الأسبارتام.

يستخدم الغلوتامات أحادية الصوديوم لإضفاء نكهة لذيذة على الأطعمة المختلفة يعتقد الكثير من عامة الناس أن مادة MSG يمكن أن تسبب الصداع.

فشلت معظم الأبحاث الخاضعة للرقابة في تحديد الصلة بين استهلاك MSG والصداع ، أو أي حالة أخرى ، لدى الأفراد العاديين

ومع ذلك ، خلصت دراسة إلى أن مادة MSG يمكن أن تسبب الصداع والألم في الوجه والرأس

قد يكون من الحكمة تجنب MSG.

الكحول

يعد الكحول أحد أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا تسبب الكحول في حدوث الصداع النصفي عند حوالي ثلث الأشخاص

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين

أفاد بعض الخبراء أن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي

لهذا السبب من الحكمة مراقبة تناولك للكافيين من القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

يمكن أن تحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين بشكل مدهش

لاحظ بعض الباحثين أن انسحاب الكافيين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث صداع يحذر خبراء آخرون من الإفراط في استهلاك الكافيين.

ضع في اعتبارك أن العديد من مستحضرات الصداع التي لا تستلزم وصفة طبية تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

خلصت إحدى الدراسات الخاضعة للرقابة إلى أن عقارًا يجمع بين عقار الأسيتامينوفين (تايلينول) والأسبرين (باير) والكافيين كان أفضل في تخفيف أعراض الصداع النصفي من الإيبوبروفين (أدفيل وأليف) وحده.

الإفراط في استخدام الأدوية

يُعد الإفراط في تناول الأدوية أحد أكثر العوامل شيوعًا في الإصابة بالصداع النصفي.

يمكن للأشخاص الذين يفرطون في استخدام المسكنات الشائعة ، أو المسكنات ، على وجه الخصوص ، أن يتطوروا من الصداع النصفي العرضي إلى الصداع النصفي المزمن

غالبًا ما يفرط الأشخاص المصابون بالصداع النصفي في استخدام الأدوية مثل المواد الأفيونية والبوتالبيتال.

قد يؤدي الإفراط في استخدام هذه الأدوية وغيرها من الأدوية المسكنة للألم ، مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، إلى حدوث صداع متكرر أكثر قد يؤدي أيضًا إلى مزيد من الألم

من المرجح بشكل خاص أن ترتبط الأدوية في فئة المواد الأفيونية بتطور الصداع النصفي المزمن .

من غير الواضح لماذا قد يؤدي تناول الكثير من المسكنات إلى تفاقم أعراض الصداع النصفي

ولكن من الواضح أن ما يسمى بصداع الارتداد المسكن يحتاج إلى المعالجة عند علاج الصداع النصفي.

قد يكون التوقف عن تناول الأدوية الهجومية ضروريًا قبل التمكن من السيطرة على أعراض الصداع النصفي.

روائح غريبة أو قوية

كثيرًا ما يفيد الأشخاص المصابون بالصداع النصفي أن الروائح القوية أو غير العادية تؤدي إلى حدوث الصداع لديهم

غالبًا ما يستشهدون بالعطور ، على وجه الخصوص ، كمحفز.

بالإضافة إلى ذلك ، يبلغ حوالي نصف المصابين بالصداع النصفي عن عدم تحمل الروائح أثناء النوبات

تُعرف هذه الظاهرة باسم رهاب الأوسموفوبيا وهي فريدة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

أثناء نوبات الصداع النصفي ، وجد أن دخان السجائر ، ورائحة الطعام ، والروائح مثل العطور هي أكثر الروائح المسيئة في كثير من الأحيان.

خلصت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ورهاب الأوسموفوبيا كانوا أكثر عرضة لأعراض القلق والاكتئاب.

الأضواء الساطعة والأصوات العالية

يفيد بعض الأشخاص أن الأضواء الساطعة أو الخافتة أو النابضة أو الأصوات العالية قد تكون بمثابة محفز للصداع النصفي.

التعرض لفترة وجيزة لأشعة الشمس قد يؤدي إلى حدوث الصداع النصفي أفاد المشاركون في الدراسة أنهم حصلوا على بعض الراحة من خلال:

ارتداء قبعة

ارتداء النظارات الشمسية

تجنب الأماكن المشمسة

الحصول على مزيد من النوم

ومع ذلك ، في رسالة إلى المحرر بخصوص تلك الدراسة ، أشار أحد أطباء الأعصاب إلى أن ضوء الشمس قد لا يكون السبب الرئيسي للصداع النصفي

كما أشار إلى أن أشعة الشمس تسبب الصداع النصفي إذا كان بالفعل محرومًا من النوم أو مرهقًا أو مصابًا بالجفاف أو يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم بسبب تخطي وجبة

كان استنتاجه أن الضوء الساطع قد يكون نوعًا من الزناد الثانوي.

يجب على الأشخاص الذين يبدو أن نوبات الصداع النصفي لديهم ناتجة عن الضوء الساطع أن يفكروا فيما إذا كانت هذه العوامل الأخرى قد تكون أيضًا محفزات لهم.

التغييرات في الطقس

تم ربط التغيرات المناخية المختلفة مبدئيًا بظهور الصداع النصفي

في دراسة أجريت على المراهقين البرازيليين المصابين بالصداع النصفي ، تضمنت أنماط الطقس التي يُرجح أن تسبب الصداع الطقس المشمس والواضح والساخن والبارد والمتغير.

وخلصت دراسة صغيرة أخرى ، معظمها من النساء من أوهايو وميسوري ، إلى أن العواصف الرعدية مع البرق كانت مرتبطة بشكل كبير بظهور الصداع.

على وجه التحديد ، خلص الباحثون إلى أن البرق هو العامل المؤثر ، على الرغم من أنهم لم يكونوا متأكدين من كيفية تسبب البرق في حدوث الصداع النصفي.

الهرمونات الأنثوية

ذكرت مؤسسة أبحاث الصداع النصفي أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات مقارنة بالرجال

تشير الدلائل إلى أن تقلبات الهرمونات الجنسية الأنثوية قد تلعب دورًا في ظهور الصداع وشدته.

قالت أكثر من نصف المستجوبات في دراسة أجريت إنهن من المحتمل أن يصبن بصداع نصفي حاد أثناء الحيض

عانت مجموعة فرعية صغيرة من هؤلاء النساء من الصداع النصفي فقط أثناء الحيض.

قد يؤدي استخدام موانع الحمل الفموية إلى تفاقم الأعراض ، بينما قد يوفر الحمل الراحة لبعض النساء المصابات بالصداع النصفي

ومع ذلك ، فقد ارتبط الحمل بتفاقم الأعراض لدى بعض النساء

قد توفر فترة ما بعد انقطاع الطمث بعض الراحة المحدودة من حدة الصداع.

النشاط البدني

قد تؤدي التمارين الشديدة إلى الإصابة بالصداع النصفي

وجدت دراسة أجريت أن 38 بالمائة من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي يعانون من نوبات الصداع النصفي التي تسببها التمارين الرياضية في مرحلة ما.

أفاد العديد من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الناتج عن التمارين الرياضية أن صداعهم يبدأ بألم في الرقبة

تخلى أكثر من نصفهم عن ممارسة رياضة مفضلة أو شكل من أشكال التمارين الرياضية في محاولة لتجنب إثارة نوبات الصداع النصفي

أفاد بعض الأشخاص أنهم تمكنوا من استبدال التمارين منخفضة الكثافة بالأنشطة عالية الكثافة التي قد تؤدي إلى حدوث هجوم