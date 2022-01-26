لا تتناول الشاي بعد الطعام مباشرة لهذا السبب.. وهذا هو الوقت الأنسب

الشاي بعد كل وجبة هي العادة التي تلازم الملايين حول العالم دون بلد محدد وذلك على مدار اليوم.

العادة يفعلها كثيرون دون الالتفات إلى أضرارها، إذ تؤثر على الصحة، وتصيب الأفراد بأمراض خطيرة للغاية.

وفي هذا الصدد، ينصح خبراء التغذية، بالانتباه إلى أمر هام عند تناول الشاي الساخن، إذ يؤكدون على مراعاة عنصري الوقت والكمية.

أضرار تناول الشاي بعد الطعام مباشرة

بحسب موقع ألوان المتخصص في الصحة والعلوم، فقد أكد أستاذ علوم الأغذية، أن شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة له أضرار عديدة وآثار جانبية خطيرة على صحة الإنسان.

وأوضح أنه يسبب انخفاضا في امتصاص الحديد، وزيادة فرص المعاناة من الأنيميا، وفقر الدم، والضعف العام.

أنسب وقت لتناول الشاي

وأوضح التقرير أن فرص ارتفاع ضربات القلب وزيادة معدل النبض، والشعور بالنهجان والتعب، تزداد في حال تناول الشاي مباشرة بعد الطعام.

وذلك بسبب نسبة الكافيين الموجودة في الشاي، بالإضافة إلى أن تلك العادة قد ينتج عنها التهاب في جدار المعدة وتهيجها.

أما عن الوقت المناسب لتناول الشاي، يشدد أستاذ علوم الأغذية على أنه يُفضل شرب الشاي عقب ساعتين من الأكل.

ونصح أيضًا بضرورة عدم تناول كميات كبيرة منه كل يوم أو شربه على معدة فارغة.

يذكر أن فريقًا من الباحثين بالمركز الطبي في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا، أثبتوا أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول شرب الشاي يشعرون بالراحة والقدرة على التركيز.

لأنه يحتوي على مادة الكافيين، توزع على أعضاء الجسم كافة.

إذ يحث الدماغ والجهاز العصبي دون أن يؤثر على القلب وعلى الدورة الدموية كما القهوة.