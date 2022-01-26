في أمم أفريقيا.. الفراعنة يتخطون الأفيال ويضربون موعدا مع المغرب

جدة- محمود العوضي
بعد مباراة ماراثونية، نجح المنتخب المصري لكرة القدم في التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية الـ33 المقامة حاليا في الكاميرون، بفوزه على نظيره الإيفواري 5 / 4 بركلات الترجيح اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وبذلك ضرب الفراعنة موعدا في ربع نهائي البطولة مع المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وكان المنتخب المغربي قد تغلب بدوره على مالاوي 2 / صفر أمس في مباراة أخرى بدور الستة عشر.
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بعدما فشل المنتخبان في استغلال الفرص التي سنحت لهما على مدار أكثر من 120 دقيقة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس محمد أبوجبل الذي حل بدلا من الحارس محمد الشناوي الذي غادر الملعب بعد إصابته في الشوط الثاني. سجل للفراعنة أحمد زيزو، والسولية، وعمر كمال، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد صلاح.
يذكر أن منتخب مصر قد تأهل للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الأول برصيد 6 نقاط، حيث خسر صفر / 1 أمام منتخب نيجيريا بالجولة الأولى، فيما فاز بالنتيجة ذاتها على منتخبي غينيا بيساو والسودان في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب. في المقابل، بلغ منتخب كوت ديفوار دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.