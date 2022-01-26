علامة في العين تشير إلى الموت المبكر.. ماذا تعرف عن كبر السن السريع؟

العلامات المرضية تتكرر بين حين وآخر لتشير بقوة إلى أمر خطير يمس الصحة العامة أو كمؤشر أولي أو علامة لتأثر أحد أعضاء الجسم.

وبحسب روسيا اليوم، فقد كشف باحثون في دراسة حديثة عن علامة تظهر في العين تظهر احتمالية تعرض الشخص لخطر الموت المبكر.

يأتي ذلك ضمن مساعي العلماء لمعرفة الأشياء التي يجب على الإنسان الانتباه إليها حفاظًا على صحته.

وأوضح باحثون بريطانيون، أنه يمكن لمسح مقلة العين البشرية خلال 5 دقائق، مساعدة الأطباء على اكتشاف ما يعرف باسم «كبر السن السريع».

التي تعد علامة تظهر على الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة، بحسب موقع «ساينس ألرت».

علامة بالعين مؤشر على الوفاة المبكرة

ووفقًا للدراسة الحديثة، فإن التقدم في السن له تأثير على الجميع، ولكن ليس بنفس الدرجة.

فوجود شخصين لهما بنفس العمر، لا يعني أنهما يتراجعان جسديًا بنفس المعدل.

وبحسب الدراسة فإن «النظر بعمق في عيون الشخص، يعد أفضل طريقة لقياس العمر البيولوجي الحقيقي».

وشرح الباحثون أنه تم ابتكار جهاز تعلم آلي للتنبؤ بسنوات حياة الشخص بمجرد النظر إلى شبكية العين.

وهي النسيج الموجود في الجزء الخلفي من العين: «الجهاز يعمل بخوارزمية دقيقة للغاية، وجرى اختباره على ما يقرب من 47000 من البالغين وكبار السن في المملكة المتحدة.

وبعد فحص العين توفي 1871 من المشاركين في الدراسة، وكانت شبكية العين أكبر عمرًا من السن المفترض أن يكونوا علي».

وتضمنت الدراسة، أنه على سبيل المثال، فإذا توقعت الخوارزمية أن شبكية عين الشخص أكبر بسنة من عمره الفعلي.

فإن خطر الوفاة من أي سبب في السنوات الـ11 المقبلة ارتفع بنسبة 2٪ في الوقت نفسه.

كما ارتفع خطر الوفاة لأسباب أخرى غير أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان بنسبة 3 في المائة.

شبكية العين تعطي بيانات دقيقة عن صحة الدماغ

وأثبتت نتائج الدراسة، أن شبكية العين حساسة للغاية لأضرار الشيخوخة.

نظرًا لأن هذا النسيج المرئي يستضيف الأوعية الدموية والأعصاب، وبالتالي يعطي بيانات دقيقة عن صحة الدماغ.

إذ أشارت الدراسات السابقة إلى أن الخلايا الموجودة في مؤخرة العين البشرية يمكن أن تساعد في التنبؤ بظهور أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وعلامات الشيخوخة الأخرى.