المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فروستينج الكريم تشيز

نيفين عباسaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      26 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كريمة دسمة ومتماسكة

المقادير اللازمة

224 جم جبنة كريمية كاملة الدسم بدرجة حرارة الغرفة
115 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
3 أكواب ( 360 جم ) سكر حلويات بالإضافة إلى ربع كوب إضافي ( 30 جم ) إذا لزم الأمر
ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

في وعاء كبير اخفقي الجبن الكريمي والزبدة معًا بسرعة عالية حتى يصبح الخليط ناعمًا ودسمًا
أضيفي 3 أكواب سكر الحلويات والفانيليا والملح
اضربي على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية
ثم انتقلي إلى السرعة العالية واضربي لمدة دقيقتين
إذا كنت ترغبين في زيادة كثافة الكريمة قليلاً أضيفي ربع كوب إضافي من سكر الحلويات
احتفظي بها لمدة تصل إلى 5 أيام في الثلاجة أو حتى 3 أشهر في الفريزر
بعد التجميد قومي بإذابة الثلج في الثلاجة ثم اخفقي الكريمة لبضع ثوان حتى تصبح كريمية مرة أخرى

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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