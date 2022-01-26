طريقة عمل فروستينج الكريم تشيز

وصفة كريمة دسمة ومتماسكة

المقادير اللازمة

224 جم جبنة كريمية كاملة الدسم بدرجة حرارة الغرفة

115 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

3 أكواب ( 360 جم ) سكر حلويات بالإضافة إلى ربع كوب إضافي ( 30 جم ) إذا لزم الأمر

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

في وعاء كبير اخفقي الجبن الكريمي والزبدة معًا بسرعة عالية حتى يصبح الخليط ناعمًا ودسمًا

أضيفي 3 أكواب سكر الحلويات والفانيليا والملح

اضربي على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية

ثم انتقلي إلى السرعة العالية واضربي لمدة دقيقتين

إذا كنت ترغبين في زيادة كثافة الكريمة قليلاً أضيفي ربع كوب إضافي من سكر الحلويات

احتفظي بها لمدة تصل إلى 5 أيام في الثلاجة أو حتى 3 أشهر في الفريزر

بعد التجميد قومي بإذابة الثلج في الثلاجة ثم اخفقي الكريمة لبضع ثوان حتى تصبح كريمية مرة أخرى