“زيت الجوجوبا” متعدد الاستخدمات ويمنح بشرتك إطلالة جذابة!

وجد خبراء التجميل أن زيت الجوجوبا يعالج الكثير من مشاكل البشرة ومنها الجفاف والتجاعيد والاكزيما ، كما أنه يعالج الالتهابات والاحمرار ، ويوازن إفراز الزيوت بالبشرة ويمنع انسداد مسام الوجه، وهو ما يساعد على إشراق البشرة وجمالها. كما يحتوي زيت الجوجوبا على مضادات الأكسدة التي تساعد على تجدد خلايا البشرة بالإضافة إلى حمض اللينولييك الذي يعمل على حماية البشرة من ظهور التجاعيد وشدها ، كما أنه يعالج الهالات السوداء تحت العين ، ويمكن استخدامه أيضا في إزالة المكياج . ويمكن استخدامه أيضا قبل النوم لترطيب البشرى من خلال تطبيقه بوضع بضع قطرات منه على راحة اليد، ومن ثم تدليك البشرة به ليلا قبل الخلود إلى النوم، وتركه لليوم للتالي. كذلك يمكن تنظيف البشرة به بوضع بعض القطرات من زيت الجوجوبا على قطنة وتنظيف الوجه بها، وذلك للحصول على بشرة نظيفة وترطيب عالي.