الرياضة

رينارد: مستعدون لهذه المرحلة والطريق إلى كأس العالم لم ينته بعد

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      26 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: “لازال لدينا أربع مباريات متبقية قبل نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لذا يوم غدٍ سنكون أمام مباراة من المباريات الهامة”.

 

وعن غياب اللاعب “سلمان الفرج” عن تشكيلة الأخضر، قال رينارد: ” عدم وجود سلمان الفرج يشكل غيابا كبيرا في تشكيلة الأخضر، لكن حينما نعود إلى المباريات الماضية للمنتخب في التصفيات فإننا سنلاحظ معاناتنا مع الغيابات المهمة، وهذه الظروف جزء من كرة القدم لابد أن يكون لديك التشكيلة التي لديها الرغبة لتقديم الاداء الجيد”.

 

وعن جاهزية الأخضر مع اقتراب نهاية التصفيات، قال رينارد: “بالطبع مستعدون لهذه المرحلة منذ المباراة الأولى لنا في التصفيات الآسيوية، ونعلم جيدًا بأن الطريق إلى كأس العالم لم ينتهي”. وأضاف قائلاً: ” سنلعب يوم غدٍ أمام منتخب جيد واحترمه كثيرًا، ولقد شاهدت المنتخب العماني عن كثب في المباريات الماضية وكأس العرب، وأعلم تمامًا إذا ما أردنا الفوز غدًا لابد أن نكون في أفضل حالتنا “.

 

وأبدى “إيرڤي رينارد” سعادته باللعب مجددًا في ملعب الجوهرة وقال: ” سعيد جدًا بالعودة مجددًا لهذا الملعب لأنني أحبه فقد كانت الأجواء رائعة في المباراتين السابقتين من التصفيات الآسيوية، واتمنى أن نكرر ذلك مجددًا لذلك نحن جميعنا ننتظر دعم الجماهير يوم غد  والحضور بكثافة “.

من جانبه، تحدث لاعب المنتخب الوطني “سامي النجعي” عن المواجهة قائلاً: “مباراة مهمة وصعبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين، وخصوصا أن لدينا هدفا،  وهو الوصول للمونديال؛ لذلك ستكون جميع المباريات المتبقية مهمة وصعبة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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