ربط كهربائي وتعزيز التجارة بين السعودية والعراق

الرياض – البلاد

وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، أمس مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، مع أمين مجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، ومشاركة وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم، عبر الاتصال المرئي.

وقال سموه إن توقيع هذه المذكرة يأتي بتوجيه من قيادات البلدين، ضمن تعزيز العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى أن المشروع جاء بعد دراسة أظهرت توفير مشروع الربط فرصاً واعدة بين البلدين ، مؤكدا أن السعودية تستهدف أن تكون مركزا إقليميا لربط منظومات الكهرباء في العالم العربي بشكل عام.

من جانبه قال وزير وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، إن الربط الكربائي بين البلدين سينجز خلال عام ونصف العام أو عامين، مضيفا أن السوق العراقي مفتوح أمام الشركات السعودية، وهذا المشروع هو الخطوة الأولى للتعاون، وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشاريع.

في السياق قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، إن الربط الكهربائي مع السعودية يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء ، وأن الشراكة مع المملكة في الكهرباء لها مردودات اقتصادية.

من جهة ثانية نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية اجتماعات “مطابقة الأعمال” وذلك ضمن فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي العراقي”، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد بالرياض، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وتأتي مشاركة “الصادرات السعودية” بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين والمستوردين من الجانب العراقي في قطاعات متعددة، ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 3,412 مليون ريال في عام 2020م، مقابل 2,971 مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها 441 مليون ريال، وبنسبة 14.8%، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 3,371 مليون ريال في عام 2020م، بينما كانت قيمة واردات المملكة من العراق 41.8 مليون ريال للعام نفسه.