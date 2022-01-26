حظر استيراد وتصدير وتصنيع وتداول 341 نوعاً من المبيدات الزراعية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحديث حظر وتقييد استيراد وتصدير وتصنيع أو تداول 341 نوعًا من المبيدات الزراعية، وسمحت بتداول 5 أنواع منها لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ صدور القرار.

وأوضحت الوزارة، أن حظر وتقييد المبيدات جاء بعد إعادة دراسة وتقييم مخاطرها على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحيوان أو الزراعة، استنادًا على قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الوزارة، على جميع المستوردين والمزارعين الالتزام بعدم استيراد أو استعمال أنواع المبيدات التي تم حظرها وتقييدها، وذلك ضمن مساعي الوزارة للحد من مخاطرها على الصحة العامة.

ولمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المحظورة والمقيدة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblockKSA.aspx.