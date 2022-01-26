جوجل يحتفل بعيد ميلاد الساحرة الصغيرة “سعاد حسني”!

احتفل محرك البحث جوجل، اليوم بعيد ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79 ، والذي يوافق اليوم الاربعاء 26 يناير، وتعد سعاد حسني واحدة من أهم نجمات السينما العربية، التي تركت بصمة مميزة في أعمالها الفنية، لم ولن تتكرر بعد.
بدأت السندريلا مشوارها الفني منذ الصغر في برنامج الأطفال الإذاعي المصري “بابا شارو”، حيث اشتهرت في ذلك الوقت بـأغنية “أخت القمر”، وكان اسمها (سعاد محمد كمال حسني) وشهرتها سعاد حسني، وكانت من مواليد 26 يناير 1943 في حي بولاق بوسط العاصمة المصرية القاهرة.
و لعبت سعاد حسني العديد من الأدوار الفنية المختلفة، فقدمت دور الفتاة الرومانسية، والشقية ، ودور الطفلة، كما قدمت العديد من الافلام السينمائية التي تعبر علامة في تاريخ السينما المصرية منها أين عقلي ، غروب وشروق، شفيقة ومتولي، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، الكرنك، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، الساحرة الصغيرة، السفيرة عزيزة.
وقد نالت أخت القمر السندريلا المصرية العديد من الجوائز والتكريمات عبر مسيرتها الفنية، فقد حصلت عام 1971 على جائزة المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية في مصر عن دورها في فيلم “شروق وغروب” كما كرمها الرئيس المصري الأشبق محمد أنور السادات بمنحها شهادة تقدير في عيد الفن عام 1979.
أما عن رحيلها فستظل الساحرة الصغيرة صاحبة الرحيل الغامض ، فقد توفت سعاد حسني في 21 يونيو 2001 إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس في مبنى ستيوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن، ويصادف تاريخ وفاتها نفس تاريخ ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ 21 يونيو 1929، والذي كان يجمعه بها قصة حب شهيرة.
و قد تضاربت الأخبار حول ملابسات الوفاة بين الانتحار والقتل، وقد مر أكثر من 20 عاما على وفاة الساحرة الصغيرة ، ولا يزال الغموض يحاصر وفاتها.