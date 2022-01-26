تنفيذ القصاص بمواطن قتل آخر طعناً في الرأس بنجران

نجران : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بمدينة نجران حكم القتل قصاصاً بـ / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي – سعودي الجنسية- إثر اقدامه على قتل / علي بن عيد بن مبارك الصيعري – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة مما أدى لوفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .