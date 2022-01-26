تأهل لنصف نهائي آسيوية اليد.. الأخضـر “عالمي” للمرة العاشرة

الدمام- حمودالزهراني
انتزع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد رسمياً بطاقة التأهل الى بطولة العالم المقبلة 2023 “بولندا-السويد” للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق مساء اليوم الأربعاء على منتخب أوزبكستان بنتيجة (24-31) ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العشرين المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على لقب البطولة.
شهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، إذ حقق المنتخب السعودي مراده في اللقاء وتحقيق المركز الثاني خلف متصدر المجموعة الأولى المنتخب القطري، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بفارق خمسة أهداف (16-11)، بعد أن فرض أفضليته على المنتخب الأوزبكي منذ منتصف الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل تقدمه بفضل الاعتماد على الهجوم الخاطف لينهي المباراة بتقدمه سبعة اهداف.
ويعد هذا التأهل العاشر للمنتخب السعودي بعد أعوام (1997 اليابان، 1999 مصر، 2001 فرنسا، البرتغال 2003، كرواتيا 2009، 2013 أسبانيا، 2015 قطر، 2017 فرنسا، 2019 الدانمارك – ألمانيا)، ويسعى الى التأهل الى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.
وسيواجه المنتخب السعودي مساء السبت القادم منتخب البحرين في الدور نصف نهائي بعد فوزه على إيران بنتيجة (36-26) وتصدره لفرق المجموعة الثانية، فيما يلتقي منتخب قطر بمنافسه منتخب إيران بعد أن كسب نقاط مواجهته أمام كوريا (10-0) بالانسحاب. وفي لقاء آخر تمكن منتخب العراق من تحقيق المركز الثالث في مجموعته الثانية بعد تعادله مع الكويت (25-25)، ليتأهل لمواجهة منتخب كوريا للمنافسة على البطاقة الخامسة المؤهلة لبطولة العالم.
وسيكون مساء غدٍ الخميس راحة لجميع الفرق، وتستأنف منافسات تحديد المراكز النهائية من 9-16 ظهر يوم الجمعة، فيما تلعب مباريات الدور النصف نهائي عصر يوم السبت القادم.
النمر: التأهل مستحــق
رفع فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولسمو وزير الرياضة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لبطولة العالم المقرر إقامتها في “بولندا والسويد” 2023 .
وأوضح النمر أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية رغم الخسارتين على التوالي من إيران ومن ثم قطر إلا أن المستوى كان تصاعدياً حيث حققوا المهم وهو التأهل، وقد بدأ التفكير منذ نهاية مباراة اليوم لتحقيق ميدالية آسيوية باسم الوطن.
فرحة التأهل في صالة الدمام
شهدت صالة وزارة الرياضة بالدمام حضوراً جماهيريا كبيراً هو الأكثر في البطولة شارك أفراد المنتخب فرحتهم بالتأهل العاشر، كما شهد المركز الإعلامي للبطولة أجواء من الفرح والطرب بين الإعلاميين احتفاء بالفوز والتأهل.
تكريم والدة آل سالم
كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة فاضل بن علي آل نمر والدة لاعبي المنتخب السعودي محمد ومهدي ومجتبى آل سالم بين شوطي المباراة، لحضورها ووقوفها ألى جانب أبنائها طيلة أيام البطولة، وسط تشجيع حار من الجماهير.