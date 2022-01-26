الإقتصاد

بلاغ من مقيم يقود لضبط جريمة تستر تجاري في شركة مقاولات

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      26 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تلقت وزارة التجارة بلاغا من مقيم عربي يعمل في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستر تجاري في الشركة تمثلت بقيام أحد الوافدين بممارسة نشاط تجاري باسم مواطن سعودي وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة.

وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سجلت الشركة باسمه.

وبناء عليه تمت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة التستر.

وأكدت الوزارة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها والإبلاغ عن حالات الاشتباه بمخالفات نظام مكافحة التستر من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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