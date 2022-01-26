الإقتصاد

المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء العراقي لـ”البلاد “: استثمارات سعودية عراقية في الطاقة والزراعة

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      26 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مها العواودة

أشاد حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بحرص المملكة العربية السعودية على دعم العراق وتطوير العلاقات خدمة للبلدين الشقيقين.
وأكد في تصريح لـ البلاد ، وجود رغبة حقيقية وجادة بين حكومتي البلدين على إدامة التواصل وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق التعاون والنمو المستمر للعلاقات الاقتصادية، لافتا إلى وجود شراكات حقيقية على أرض الواقع في مجالات عدة منها الطاقة والاستثمار والزراعة وغيرها، لافتا إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين ، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه أمس.

وأوضح مجيد أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة لوفد من وزارة الزراعة العراقية للمملكة من أجل بحث مزيد من التعاون ، مشيرا إلى ثمار المجلس التنسيقي العراقي السعودي ، وفي مقدمتها افتتاح منفذ جديدة عرعر والمباشرة بعملية التبادل التجاري بين البلدين وكذلك افتتاح ملحقية تجارية للمملكة العربية السعودية في سفارتها في بغداد وافتتاح فرع للمصرف التجاري العراقي في العاصمة الرياض.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *