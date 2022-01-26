المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء العراقي لـ”البلاد “: استثمارات سعودية عراقية في الطاقة والزراعة

البلاد – مها العواودة

أشاد حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بحرص المملكة العربية السعودية على دعم العراق وتطوير العلاقات خدمة للبلدين الشقيقين.

وأكد في تصريح لـ البلاد ، وجود رغبة حقيقية وجادة بين حكومتي البلدين على إدامة التواصل وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق التعاون والنمو المستمر للعلاقات الاقتصادية، لافتا إلى وجود شراكات حقيقية على أرض الواقع في مجالات عدة منها الطاقة والاستثمار والزراعة وغيرها، لافتا إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين ، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه أمس.

وأوضح مجيد أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة لوفد من وزارة الزراعة العراقية للمملكة من أجل بحث مزيد من التعاون ، مشيرا إلى ثمار المجلس التنسيقي العراقي السعودي ، وفي مقدمتها افتتاح منفذ جديدة عرعر والمباشرة بعملية التبادل التجاري بين البلدين وكذلك افتتاح ملحقية تجارية للمملكة العربية السعودية في سفارتها في بغداد وافتتاح فرع للمصرف التجاري العراقي في العاصمة الرياض.