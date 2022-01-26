“التجارة” تعلن فوز 10 مترشحين في انتخابات غرفة أبها

أبها : واس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها للدورة 19 (1443_1447هـ) اليوم، صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات أكثر من 23 ألف صوت، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 6400 ناخب وناخبة، صوتوا لـ 22 مترشحًا للفوز بعشرة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة، البالغ عددها 15 مقعدًا.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 10 مترشحين في الانتخابات، وهم: حسن بن معجب بني حويز 2063 صوتًا، موسى بن إبراهيم بن محمد فلقي 2041 صوتًا، محمد بن سعد بن حسين القحطاني 1943 صوتًا، مهدي بن هادي بن مهدي آل هضبان 1939صوتًا، صالح بن أحمد بن صالح القرني 1900 صوتٍ، ماجد بن سعد بن سعيد آل سحيم 1803 أصوات، سعيد بن علي بن حسين آل قماش 1784 صوتًا، محمد بن حزام بن سعيد آل فاهدة 1574 صوتًا، شاكر بن سعيد بن سعد عوير 1470 صوتًا، فهد بن عوض بن ملفي القاضي 1470 صوتًا.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق آلية تنظيمية, من خلال الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب، وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية؛ بهدف تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.