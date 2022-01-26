إصابة ماني.. اتهامات للسنغال بإهمال الملف الطبي للاعب

وجّهت منظمات طبية اتهامات خطيرة لإدارة المنتخب السنغالي بسبب إصابة لاعبه ساديو ماني في المباراة ضد الرأس الأخضر بكأس إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.



وحجز منتخب السنغال بطاقة العبور إلى مصاف الثمانية الكبار في المسابقة، بعد الفوز أمام الرأس الأخضر في ثمن النهائي بهدفين مقابل لا شيء، سجّل ماني أولهما.



واصطدم ماني بحارس الرأس الأخضر، فوزينيا، في الشوط الثاني ليتعرض كلا اللاعبين إلى إصابة قوية في الرأس، غادر على إثرها الحارس الملعب مصابًا ومطرودًا.



وبقى نجم ليفربول نحو 15 دقيقة في الملعب بعد الاصطدام مع فوزينيا، قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 63 ويغادر الميدان في الدقيقة 70 بعد اشتداد الإصابة.

وقال لوك غريغز نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة “Headway” المعنية بسلامة اللاعبين الصحية في تصريحات صحفية: “يبدو أنهم رجحوا النتائج على سلامة اللاعب”.



يضيف: “لقد سقط ماني على الأرض بعد تسجيله الهدف، بدا للجميع أنه يعاني من إصابة في الدماغ جرّاء الاصطدام، الآن يجب أن يثبت الكاف أنه يأبه لسلامة اللاعبين”.



استنكرت “Headway” الإصرار على مشاركة ماني واستمراره بالملعب بعد إصابته في الدماغ، وقد ترفع قضية لدى “فيفا” إذا ما حدث مكروه للاعب في المباراة القادمة.