يوفنتوس “يخطف” دوسان فلاهوفيتش من كبار أوروبا!

أنهى نادي يوفنتوس الإيطالي الاتفاق مع نظيره فيورنتينا حول التعاقد مع المهاجم الصربي الشاب دوسان فلاهوفيتش بحسب تقرير شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الثلاثاء.

وقالت “سكاي سبورتس” إن يوفنتوس وضع مبلغ 75 مليون يورو على طاولة فيورنتينا للاستفادة من خدمات فلاهوفيتش، إضافة إلى راتب 15 مليون يورو سنويًا للاعب.

يتصدر دوسان فلاهوفيتش صدارة ترتيب هدّافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي بتسجيله 17 هدفًا من أصل 21 مباراة خاضها، علاوة على تقديمه 4 تمريرات حاسمة.

ويتصارع كبار القارة الأوروبية للظفر بخدمات دوسان فلاهوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا، إثر المستويات الطيبة التي يقدّمها رفقة الفيولا بالموسم الحالي 2021-2022.

يمتد عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا إلى صيف عام 2023 وقد وفد إليه 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد الصربي مقابل مليوني يورو فقط، والآن قد تضاعف سعره 40 مرة.

شاهد أهداف دوسان فلاهوفيتش عام 2021