نائب وزير الرياضة يُدشن يوم المهنة الرياضي

الرياض – هاني البشر

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، دشن معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، “يوم المهنة الرياضي”، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، ويقام على مدار ثلاثة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، من الساعة 10:00 صباحاً إلى 9:00 مساءً.

واطلع معالي نائب وزير الرياضة، على فعاليات اليوم الأول من المبادرة، الذي شمل عدة ورش عمل، وتجارب التعليق الرياضي، والتقديم التلفزيوني، كما وقف على معارض التوظيف، وعدد من المقابلات الشخصية التي أجرتها الجهات والمؤسسات الرياضية المشاركة، في المبادرة المقامة ضمن أهداف “برنامج جودة الحياة”، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتشارك في يوم المهنة الرياضي، 48 جهة رياضية حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات مختلفة، في مقدمتها، وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، ومعهد إعداد القادة، وشركة سدو، وسواعد، إضافة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعدد من الأندية الرياضية أبرزها النصر وضمك والوحدة، إضافة إلى العديد من الاتحادات الرياضية، كما تشارك عدة جهات افتراضياً عن طريق شبكة الرياضيين السعوديين صاحبة المبادرة.

ومن أبرز عناوين ورش العمل الـ29، المقرر انعقادها خلال أيام المبادرة من قبل 15 جهة مختلفة، ريادة الأعمال الرياضية، والمجالات المهنية المرتبطة بالقطاع الرياضي، والمسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، وتطبيقات علم البيانات في الرياضة، وبرنامج جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية، والاستشارات الإدارية في مجال الرياضة، ومبادئ التسويق الرياضي، وغيرها من المواضيع التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي.

ويهدف يوم المهنة الرياضي المبادرة إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، سعياً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.