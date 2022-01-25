في دوري” يلو”.. العدالة يخطف نقاط الخلود.. والوحدة يتقدم

حائل- خالد الحامد

خطف فريق العدالة فوزاً قاتلاً في الثواني الأخيرة على حساب ضيفه الخلود في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى.

هدف المباراة الوحيد سجله وليد الشنقيطي، ليرفع العدالة رصيده إلى 39 نقطة، بالمركز الثاني ، في حين تجمد رصيد الخلود عند 29 نقطة، وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة نيلسون.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بالشرائع، حقق الوحدة انتصارا مهما على منافسه الساحل بثلاثة أهداف دون رد. سجل للوحدة أحمد عبده ومشاري القحطاني وسلطان السوادي. بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة، وبقي الساحل عند31 نقطة.

وانتهت مواجهة نجران والكوكب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران. جاء هدف نجران عن طريق كارلوس بانيستا (جزائية).

وتمكن الكوكب من تسجيل هدف التعادل عن طريق سيمبا، وشهدت المباراة طرد لاعب نجران ياسر سعيدان. بهذه النتيجة وصل نجران للنقطة 28 نقطة، والكوكب للنقطة 21.

واكتفى القادسية بالتعادل السلبي خلال المواجهة التي جمعته على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وبين جمهوره بضيفه الجيل؛ ليصبح رصيد القادسية 27 نقطة، والجيل 23 نقطة.