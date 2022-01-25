فنون أبها تطلق لياليها الفوتوغرافية الخامسة

أبها – مرعي عسيري

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس النسخة الخامسة من ليالي الفوتوغرافيين الشتوية بحزمة من البرامج والفعاليات على مدار ثلاثة أيام تشمل ورش تدريبية ومعرض و أمسيات فنية.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن جدول الفعاليات اعتمد بشكل مكثف على الجانب التدريبي حيث تشتمل البرامج على دورة لتصوير الطبيعة وورشتين الأول عن أسرار تصوير الناس والثانية عن تصوير الأطعمة فضلا عن ورشة لتصوير المجوهرات إضافة لورشة للتصوير الصحافي. واشار السروي إلى أن الليالي ستشهد أمسية موسيقية إضافة لجلسة نقدية للأعمال الفوتوغرافية ومحاضرة ترسم طريق لتحويل التصوير من الهواية إلى الإستثمار. ودعا مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها المهتمين من الجنسين إلى حضور الليالي بمقر الجمعية في حي المنهل والمشاركة الفعالة لتبادل الخبرات و تطوير المهارات والإطلاع على التجارب.