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رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      25 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد الحارثي، في مقر الهيئة اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري والتدريب والإعلام بين البلدين الشقيقين.

ونوه الدكتور جاسم بحجم التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من قفزات تطويرية في مجال عملها, داعيا لزيادة تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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