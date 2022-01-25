رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي

الرياض : واس

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد الحارثي، في مقر الهيئة اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري والتدريب والإعلام بين البلدين الشقيقين.

ونوه الدكتور جاسم بحجم التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من قفزات تطويرية في مجال عملها, داعيا لزيادة تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.