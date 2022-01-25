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رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي يصل الرياض

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      25 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وصل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة ساتانا كسيم سانتا نا ايوديا ومندوب عن المراسم الملكية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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