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رئيس الوزراء التايلندي يزور حي الطريف التاريخي

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      25 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

زار دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، حي الطريف التاريخي اليوم، حيث كان في استقباله معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد أنزيريلو.

وتجول دولته برفقة معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرافق” على الحي، مطلعًا على قصر سلوى، ومتحف الدرعية، ومتحف الخيول، إضافة إلى اطلاعه على ما يحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخية، مختتمًا زيارته بمشاهدة العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة العربية السعودية، حيث تمثل معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى، وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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