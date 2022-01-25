الدهون خاصة في البطن يمكن التغلب عليها في 30 يوما فقط

الدهون وزيادتها في الجسم خاصة منطقة البطن تعد مشكلة خطيرة للبعض بل تعد الحشوية منها قاتلا رئيسيا لأنها تهاجم الأعضاء الحيوية في الجسم.

وبحسب روسيا اليوم فإنه يمكنك تقليص دهون البطن عن طريق إجراء تعديلات غذائية بسيطة.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول مكمل طبيعي يمكن أن يقلل من الدهون الضارة في “30 يوما فقط”.

وحققت دراسة نشرت في مجلة Phytotherapy Research، في الآثار المضادة للسمنة لمكملات نبات البرغموت.

ويسمى (Phytosome)، وهو مستخلص معياري من البرغموت، المعروف أيضا باسم Citrus bergamia Risso et Poiteau.

وهي شجرة صغيرة تزرع على طول الساحل الأيوني لمنطقة كالابريا في جنوب إيطاليا.

واختير ما مجموعه 64 مشاركا بشكل عشوائي إلى مجموعتين لمدة 12 أسبوعا:

مجموعة مكملة (33 فردا يتلقون 500 مغم من Phytosome البرغموت، قرصان يوميا)

ومجموعة الدواء الوهمي (31 شخصا، قرصان يوميا).

ووجد الباحثون أن معاملات الدهون الحشوية والكوليسترول الضار والكوليسترول المنخفض الكثافة “انخفضت بشكل ملحوظ” في مجموعة Phytosome البرغموت.

ولكن ليس في مجموعة الدواء الوهمي.

ومثل الدهون الحشوية، يعتبر كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مادة دهنية تنذر بأمراض القلب.

وعلاوة على ذلك، بدأ تقليل الدهون الحشوية في غضون 30 يوما من تناول Phytosome البرغموت، كما لاحظ الباحثون.

وفي الختام، تقدم هذه الدراسة السريرية دليلا على أن نبات البرغموت يوفر تأثيرات مفيدة.

مثل خفض ضريبة القيمة المضافة [الدهون الحشوية] وتعديل التغيرات الأيضية، بعد 30 يوما فقط من المكملات.

ما يؤدي إلى حماية واعدة جدا لصحة القلب والأوعية الدموية.

ما الذي يمكن فعله للتغلب على دهون البطن؟

وفقا لهولاند وباريت، يجب أن تبقى بعيدا عن السكريات المصنعة والكربوهيدرات المعقدة.

وبدلا من ذلك، حاول تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل بذور الكتان والأفوكادو والتوت الأسود وبراعم بروكسل.

هذا لأن الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء وتشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي.

وبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، فإن التمارين الرياضية ضرورية. ووفقا لـ Bupa، فإن أي شكل من أشكال التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا مفيدلك.