الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 5.3 مليارات ريال

الرياض : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 40.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12108.56 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ونماء للكيماويات، والإنماء طوكيو م، وبوبا العربية، وساب للتكافل الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسمنت العربية، وملكية ريت، ورعاية، وأسمنت القصيم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.42% و2.44%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك، ومجموعة تداول الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 21.47 نقطة, ليقفل عند مستوى 25551.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم, تقاسمتها 3246 صفقة.